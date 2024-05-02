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1 Mayıs'ta feci şekilde hayatını kaybetmişti! İşçi Necati Er son yolculuğuna uğurlandı

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#ŞANLIURFA#İşçi#1 Mayıs
1 Mayısta feci şekilde hayatını kaybetmişti İşçi Necati Er son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 13:25

Şanlıurfa’da vincin kaynak yerinden kopması sonucu on metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Necati Er (44), Harran ilçesinde toprağa verildi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gönüllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydana gelen kazada ölen Necati Er'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Necati Er'in cenazesi, Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, aynı kazada yaralanan Bakır Karataş’ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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1 Mayısta feci şekilde hayatını kaybetmişti İşçi Necati Er son yolculuğuna uğurlandı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#ŞANLIURFA#İşçi#1 Mayıs

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