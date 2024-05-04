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1 Mayıs’a 29 yeni gözaltı

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#İstanbul#1 Mayıs#Gözaltı
1 Mayıs’a 29 yeni gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarında polise, taş ve sopalarla saldıran, aralarında “Basel” adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan’ın da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alınan önlemler kapsamında İstanbul Valiliği’nce yasaklanan Taksim Meydanı’na çıkmak için Saraçhane Meydanı’nda toplanan grup yürüyüşe geçince polisin müdahalesi ile karşılaşmıştı. Biber gazı ile müdahale edilen grup, taş ve sopalar ile karşılık vermişti. Olayların ardından gözaltına alınan 217 kişiden 182’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Silahlı terör örgütü DHKP/C hakkında yürütülen soruşturmalarda isimleri geçtiği belirlenen 35 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

1 Mayıs’a 29 yeni gözaltı

YÜZ TANIMAYLA TESPİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul’da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik “Gereği yapıldı-13” operasyonunun yapıldığını belirterek, “Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor” dedi.

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#İstanbul#1 Mayıs#Gözaltı

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