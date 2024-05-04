1 Mayıs’a 29 yeni gözaltı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alınan önlemler kapsamında İstanbul Valiliği’nce yasaklanan Taksim Meydanı’na çıkmak için Saraçhane Meydanı’nda toplanan grup yürüyüşe geçince polisin müdahalesi ile karşılaşmıştı. Biber gazı ile müdahale edilen grup, taş ve sopalar ile karşılık vermişti. Olayların ardından gözaltına alınan 217 kişiden 182’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Silahlı terör örgütü DHKP/C hakkında yürütülen soruşturmalarda isimleri geçtiği belirlenen 35 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YÜZ TANIMAYLA TESPİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul’da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik “Gereği yapıldı-13” operasyonunun yapıldığını belirterek, “Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor” dedi.