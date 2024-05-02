1 Mayıs gözaltılarında 217 kişiden 182’si serbest kaldı

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:50
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İstanbul’da dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’e yürümek isteyen ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki yüz on yedi kişiden 182' si serbest kaldı. 35 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polise saldırdıkları gerekçesiyle 217 kişi gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen 217 kişiden 182’si serbest bırakıldı. Geri kalan 35 şüphelinin ise bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.