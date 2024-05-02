1 Mayıs gözaltılarında 217 kişiden 182’si serbest kaldı

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polise saldırdıkları gerekçesiyle 217 kişi gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen 217 kişiden 182’si serbest bırakıldı. Geri kalan 35 şüphelinin ise bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.