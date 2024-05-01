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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü iş kazasında öldü, 1 işçi de yaralandı

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#Şanlıurfa#Necati Er#1 Mayıs
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü iş kazasında öldü, 1 işçi de yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 23:33

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çırçır fabrikasının çatısını söken işçileri taşıyan vincin kaynak yerinden kopması sonucu metrelerce yüksekten düşen işçilerden Necati Er (44) hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bakır Karataş (22) ise hastanede tedavi altına alındı.

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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gönüllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydana gelen kazada ölen Necati Er'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Şanlıurfa#Necati Er#1 Mayıs

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