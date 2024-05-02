1 Mayıs coşkusu

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* İzmir’de 1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. Kutlama için alana gelenler, üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı. Konuşmaların ardından Moğollar grubu sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

* Zonguldak’ta işçiler, maden işçilerinin öncülüğünde aileleriyle birlikte sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe bir termik santralde çalışan Çinli 4 mühendis de Çince ve Türkçe ‘1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun’ yazılı pankartla katıldı. Yürüyüş sırasında madencilerin ilk kadın başkanı olarak anılan GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Aysel Kocabaş da en önde yürüdü. Yürüyüşte zaman zaman madenciler, baretlerini yere vurarak “Madenci feneri sönmeyecek” sloganları attı.

* Edirne’de, Saraçlar Caddesi’nde yapılan kutlamaya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

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* Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde toplanan grup, ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüdü. Çocuklar da ailelerinin yanında ellerinde bayraklarla yürüyüşe eşlik etti. Polis noktasından üzerleri aranarak meydana alınan grup, müzikler ve davul eşliğinde şarkılar söyleyip halaylar çekti.

* Çorum’da Gazi Caddesi’nde başlayan yürüyüş, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla Hürriyet Meydanı’na kadar devam etti. 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi trafiğe kapatılırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, alanda bulunanlara karanfil dağıttı.

* Kars’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eğitim-Sen önünde bir araya gelen farklı sendika temsilcileri ve üyeler geniş güvenlik önlemleri altında Tren Garı Meydanı’nda yapılacak kutlamalar için yürüyüşe geçti. Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen kalabalık “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla alana geldi. Polis katılımcıların üzerlerinde bulunan çakmakları topladı. Alana geldiğinde çakmakların toplandığı gören 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Hakan Topçu, bu önlemle ilgili resmi yazı talep edince uygulamadan vazgeçildi ve katılımcılar üst aramasıyla içeri alındı. Katılımcılar Filistin ve Küba bayraklarını da açıp kutlamalara eşlik etti.