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Gündem
Tolga YILDIRIM/DHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1 kilo Türk saçı 10 bin TL

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1 kilo Türk saçı 10 bin TL
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Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkârlardan perukacıların (peruk yapan kişi) yüzünü güldürüyor. Fakat tüm dünyada rağbet gören Türk saçına ulaşmanın eskisi kadar kolay olmadığını belirten perukacılar, bu nedenle kilosunu 10 bin liradan alıyor.

Yetenek ve el becerisiyle, usta-çırak ilişkisinde uzun yıllarda yetişen perukacı (peruk yapan kişi) mesleğinin son temsilcileri, zanaatlarını tam hız sürdürüyor. Antalya’da 20 yıldır mesleğini devam ettiren Özgür Demir, genellikle kuaförlerin yönlendirmesiyle saçını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduklarını söyledi.

1 kilo Türk saçı 10 bin TL

TÜRK SAÇI TERCİH SEBEBİ

Saçlarını boyamak istemeyen kadınların ya da aksesuvar olarak kaynak, çıtçıt, peruk kullanmak isteyenlerin sayısının artmasıyla son dönemde satışlarının da arttığını vurgulayan Demir, kemoterapi hastası ya da başka hastalıktan saçı dökülenlere de yoğun şekilde peruk sattıklarını anlattı. Demir, “Peruk yaparken Türk saçı tercih ediyoruz. Türk saçı kalın telli yapısıyla daha doğal. Türk saçının yumuşak dokusu, kalın telli olması nedeniyle saç yıpranmıyor ve güzel görünümüyle tercih ediliyor. Dünyada da çok kaliteli bir saçtır. Eskisi kadar bulamadığımız için Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyoruz” diye konuştu.

1 kilo Türk saçı 10 bin TL

FİYATI 2 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Bir peruk yapımında 200-250 gram saç kullanıldığını belirten Demir, “Bir kadının 40 santimetre uzunluğundaki saç kesiminden yaklaşık 200-250 gram saç elde ediyoruz. Doğal, boyasız ve kınasız saç tercih ediyoruz. Görünüm değişikliği için uzun saçını kestiren kadınlar kuaförlerin yönlendirmesiyle saçlarını satıyor. Bazıları da ihtiyaçlarını karşılamak için saç satıyor. 5 saatte peruk yapıyoruz. Yaptığımız perukları 2 bin 500 liradan satıyoruz. Yapımı daha fazla emek isteyen tığ işlemeli perukların fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor” dedi.

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