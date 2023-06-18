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Zilhicce ayı 2023 ne zaman, hangi gün başlayacak? Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

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#Zilhicce Ayı Başladı Mı#Zilhicce Ayı 2023#Zilhicce Orucu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 17:47

Zilhicce orucu kaç gün tutulur? sorusu bu değerli ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal topraklar olan Mekke’ye gidip hac ibadetini yerine getirdiği Zilhicce ayı Hicri takvime göre yılın son ayıdır. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Ayrıca bu ayda çeşitli ibadetler de yerine getirilir. Peki, 2023 Zilhicce ayı başladı mı? Zilhicce ayı orucu ne zaman başlıyor, nasıl niyet edilir?

1/5Zilhicce ayı 2023 ne zaman, hangi gün başlayacak Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Zilhicce ayı yaklaşmaya başladı. Müslümanların kutsal topraklar olan Mekke’ye gidip hac ibadetini yerine getirdiği Zilhicce ayı Hicri takvime göre yılın son ayıdır. Zilhicce orucu kaç gün tutulur? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. Peki, Zilhicce ayı 2023 başladı mı, ayın kaçında başlayacak? İşte Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

2/5ZİLHİCCE AYI 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK

ZİLHİCCE AYI 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Arapça'da Zilhicce isminin anlamı "Hac Sahibi" veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'unda başlayacak.

3/5ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN TUTULUR

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor. Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir. Buna göre Zilhicce orucu 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Niyet etmek için; Niyet ettim Allah rızası için yarınki Zilhicce ayının orucunu tutmaya” şeklinde niyet edilir.

4/5ZİLHİCCE ORUCUNUN ÖNEMİ

ZİLHİCCE ORUCUNUN ÖNEMİ

Hem hac mevsiminin hem de haram aylarının içerisinde yer alan bu ayın ilk on gününün faziletini Peygamber Efendimiz (sas) şöyle anlatmaktadır: “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” (Buhârî, Îdeyn, 11)

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (sas) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

5/5Zilhicce ayı 2023 ne zaman, hangi gün başlayacak Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Hz. Peygamber (sas)’in, “Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur” ( Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 61); “Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin” buyurduğu nakledilir. (Şevkânî, Neylü’l-evṭâr, III, 354).

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#Zilhicce Ayı Başladı Mı#Zilhicce Ayı 2023#Zilhicce Orucu