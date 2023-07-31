Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman yapılacak? TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı? Gözler YAŞ toplantısı açıklamasında!

TERFİ VE ATAMA KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak. YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etmesinin ardından başlanması öngörülüyor. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.



Devre arkadaşı 3 orgeneral



Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim. Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu’nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020’de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021’de orgeneralliğe terfi etmişti. Avsever’in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.