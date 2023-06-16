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YKS'ye girerken neler gerekli? 2023 YKS'ye su ve saat ile girilir mi, yasak mı? İşte üniversite sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023

Güncelleme Tarihi:

#YKS 2023#YKS'ye Girerken Neler Gerekli#YKS'de Yasak Olanlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 11:50

YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? sorusunun, sınava saatler kala adaylar tarafından araştırılıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarında gerçekleştirilecek. Binlerce adayın ter dökeceği sınav öncesinde bazı soruların cevapları merak ediliyor. Öğrenciler son hazırlıklarını yaparak olumsuz bir durumun yaşanmaması için sınava girerken nelerin gerekli olduğunu bir kez daha gözden geçirecek. Peki YKS'ye girerken neler gerekli? 2023 YKS'ye su ve saat ile girilir mi, yasak mı? İşte sınav için gerekenler...

1/4YKSye girerken neler gerekli 2023 YKSye su ve saat ile girilir mi, yasak mı İşte üniversite sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023

YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? 2023 Üniversite Sınavı bu hafta sonu (17-18 Haziran) Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava saatler kala bazı detaylar da araştırılıyor? Sınav kılavuzunda nelerin gereli, nelerin de yasak olduğu bilgisi paylaşıldı. Peki YKS su ve saat ile girilir mi, yasak mı? YKS’ye girerken ne gerekli?

2/4YKSYE SU VE SAAT İLE GİRİLİR Mİ

YKS'YE SU VE SAAT İLE GİRİLİR Mİ?

ÖSYM, 2023 YKS ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Buna göre

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilicekler.

Ayrıca Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlandığı için öğrenciler sınavasaatle giremeyecek. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

3/4YKS’YE GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

YKS’YE GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

4/4YKSye girerken neler gerekli 2023 YKSye su ve saat ile girilir mi, yasak mı İşte üniversite sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir

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