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YKS'de TYT sınavına girmeyen AYT ve YDT'ye girebilir mi? AYT'ye girmek zorunlu mu?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınavı#AYT'ye Girmek Zorunlu Mu#TYT Sınavına Girmeyen AYT'ye Girebilir Mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 10:26

ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek. 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS ilk oturumu TYT sınavı 17 Haziran'da, ikinci oturumları AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleşecek. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40 ve fen bilimlerinde 20 soru sorulacak. Süre toplam 165 dakika olacak. Peki, AYT'ye girmek zorunlu mu? YKS'de TYT sınavına girmeyen AYT ve YDT'ye girebilir mi? İşte merak edilenler...

1/3YKSde TYT sınavına girmeyen AYT ve YDTye girebilir mi AYTye girmek zorunlu mu

YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da gerçekleşiyor. TYT sınavına girmeyen AYT ve YDT'ye girebilir mi sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. YKS sınavında bu yıl deprem nedeniyle 2. dönem konuları dahil olmayacak. Peki, AYT'ye girmek zorunlu mu? YKS'de TYT sınavına girmeyen AYT ve YDT'ye girebilir mi?

2/3YKS SINAVINDA AYT ZORUNLU MU

YKS SINAVINDA AYT ZORUNLU MU?

YKS, TYT, AYT VE YDT olmak üzere 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2023-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2023- AYT ve/veya 2023-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-yksde-bozuk-para-akbil-kemer-aliniyor-mu-yksye-bozuk-para-ile-girilir-mi-42285527

3/32023 YKS TYT, AYT, YDT NE ZAMAN

2023 YKS TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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