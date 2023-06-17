YKS'de TYT sınavına girmeyen AYT ve YDT'ye girebilir mi? AYT'ye girmek zorunlu mu?

YKS SINAVINDA AYT ZORUNLU MU?

YKS, TYT, AYT VE YDT olmak üzere 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2023-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2023- AYT ve/veya 2023-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.

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