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YKS tercihleri son gün ne zaman 2023? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih kılavuzu ve son tarih

Güncelleme Tarihi:

#2023 YKS#YKS Tercihleri Son Gün#YKS
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 12:51

YKS tercihleri son gün için araştırmalar hız kazandı. 2023 YKS tercihi 27 Temmuz'da başladı. Adaylar YKS kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber taban ve tavan puanları dikkate alarak tercihlerini belirlenen tarihe kadar yapacak. Ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek. Peki YKS tercihleri son gün ne zaman 2023? Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih kılavuzu ve son tarih

1/3YKS tercihleri son gün ne zaman 2023 Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır YKS tercih kılavuzu ve son tarih

YKS tercih süreci devam ederken bir yandan da üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği YKS tercih ve yerleştirme sonuçları, 2023 üniversite tercihleri son gün yaklaşırken gündeme geldi. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını ve puanlarını erişime açmasının ardından 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar tercih işlemlerine başladı. Adaylar, YKS tercih kılavuzu doğrultusunda istedikleri okulu ve programı seçecekler. YKS 2023 tercihleri 27 Temmuz'da başlamıştı. Peki YKS tercihi son gün en zaman? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

2/3YKS TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN 2023

YKS TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN 2023?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak.

Üniversite tercihleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-kpss-oabt-ne-zaman-2023-saat-kacta-kpss-oabt-sinav-giris-belgesi-nasil-alinir-ogretmenlik-alan-sinavi-oabt-sinav-suresi-ve-saati-42309587

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3/3YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta sona eren tercihler sonrası yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-2023-tus-ve-sts-tip-doktorlugu-2-donem-basvurulari-basladi-tus-2-donem-basvurulari-ne-zaman-nasil-yapilir-osym-tus-2-donem-ve-sts-tip-doktorlugu-basvuru-kilavuzu-ve-sinav-ucreti-42309638

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