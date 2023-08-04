YKS tercihleri son gün ne zaman 2023? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih kılavuzu ve son tarih

YKS tercih süreci devam ederken bir yandan da üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği YKS tercih ve yerleştirme sonuçları, 2023 üniversite tercihleri son gün yaklaşırken gündeme geldi. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını ve puanlarını erişime açmasının ardından 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar tercih işlemlerine başladı. Adaylar, YKS tercih kılavuzu doğrultusunda istedikleri okulu ve programı seçecekler. YKS 2023 tercihleri 27 Temmuz'da başlamıştı. Peki YKS tercihi son gün en zaman? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...