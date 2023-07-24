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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? || ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite tercihleri başladı mı? YKS tercih tarihleri belli oldu!

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#YKS Tercih Tarihi#Yks Tercihleri Ne Zaman 2023#Üniversite Tercihleri Başladı Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 19:33

YKS tercih tarihi 2023 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanmasının ardından, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu ile tercih maratonu başlayacak. YKS tercih kılavuzu üzerinden kontenjan, başarı sıralaması, tavan ve taban puanlarını öğrenecek olan adaylar YÖK Atlas tercih robotundan da faydalanabilecek. Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YKS 2023 tercih takvimini duyurdu. Açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 13 gün devam edecek. Üniversite adayları YKS tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecekler. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, YKS tercih tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

1/5YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023 || ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite tercihleri başladı mı YKS tercih tarihleri belli oldu

YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları 2023, ÖSYM tarafından erişime açıldı.17-18 Haziran tarihinde düzenlenen üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ile tamamlanan sınav sonrası YKS tercihleri için geri sayım başladı. 2 ve 4 yıllık üniversite ve bölümleri puanlarına göre tercihlerini yapacak olan adaylar, YÖK Atlas tercih robotundan yararlanacak. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman? İşte, detaylar.

2/52023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy yaptığı açıklamada tercih işlemlerinin 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. YKS tercih ekranı 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak. Üniversite tercihleri için öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecek.

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca ÖSYM merkezlerinden adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak.

 

3/5YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINDA

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINDA!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

4/5YKS TOPLAM KONTENJANLARI

YKS TOPLAM KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamasında YKS için ayrılan toplam kontenjan miktarını duyurdu. Özvar açıklamasında “ "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz.

5/5YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023 || ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite tercihleri başladı mı YKS tercih tarihleri belli oldu

Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

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