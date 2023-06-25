×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

YKS tercih tarihleri 2023 || Üniversite tercihler bu yıl ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023 yayınlandı mı?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Tercihleri 2023#YKS Tercih Tarihleri 2023#YKS Tercih Kılavuzu 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 01:35

YKS tercih kılavuzu 2023 için gözler ÖSYM çevrildi. Üniversite tercih tarihleri de bu bağlamda merak edilip araştırılmaya başlandı. 3 milyondan fazla kişinin katılım gösterdiği 2023 YKS tercih tarihleri adaylar tarafından bekleniyor. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci oldukça büyük önem taşıyor. ÖSYM, sınavın üzerinden belirli bir tarih geçtikten sonra YKS sonuçlarını açıklıyor. Adaylar, sınavlardan elde ettikleri puanlar doğrultusunda gitmek istedikleri üniversiteleri tercih ediyor. Peki, 2023 YKS’de kaç tercih hakkı var? YKS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

1/6YKS tercih tarihleri 2023 || Üniversite tercihler bu yıl ne zaman yapılacak ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023 yayınlandı mı

ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası heyecanlı bekleyiş başladı. 3 milyondan fazla adayın katılım gösterdiği . Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS’de gözler tercih tarihleri için ÖSYM’ye çevrildi. Peki, YKS tercihleri 2023 ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı olacak? İşte üniversite tercih tarihleri 2023!

2/6YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlardaki oturumları sona eren adaylar da tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM’nin 2023 yılı takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023’de açıklanacak. 2023 üniversite sınav tercihlerinin de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

3/6YKSDE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

4/6YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

5/6YKS tercih tarihleri 2023 || Üniversite tercihler bu yıl ne zaman yapılacak ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023 yayınlandı mı

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

6/6YKS tercih tarihleri 2023 || Üniversite tercihler bu yıl ne zaman yapılacak ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023 yayınlandı mı

2023 -YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS Tercihleri 2023#YKS Tercih Tarihleri 2023#YKS Tercih Kılavuzu 2023