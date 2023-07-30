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YKS TERCİH YAPMA EKRANI 2023: YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte lisans ve önlisans bölümlerin üniversite tercih kılavuzu ve kontenjanları!

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 19:21

YKS tercih sihirbazı, üniversite tercih maratonunun başlamasıyla adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından 27 Temmuz’da başlayan tercih dönemiyle birlikte YKS Tercih Kılavuzu ve kontenjanlar da yayınlandı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere girmek için tercihlerini yapacak olan adaylar, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanlarını YÖK'ün Atlas tercih robotundan görüntüleyecekler. YKS tercihleri ise ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, lisans ve önlisans bölümlerin üniversite tercih kılavuzu ve kontenjanları bilgisi ve YKS tercih yapma ekranı.

1/4YKS TERCİH YAPMA EKRANI 2023: YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır İşte lisans ve önlisans bölümlerin üniversite tercih kılavuzu ve kontenjanları

YKS tercih ekranı ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2023 yılı üniversite tercih başvuruları başladı. ÖSYM takvimine göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. YKS tercih döneminde, üniversite puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurulacak. İşte, YKS tercih yapma ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.

2/4YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTECEK

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresindenn tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde işlem yapılmayacaktır.

YKS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/4YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

4/4YKS TOPLAM KONTENJANLARI

YKS TOPLAM KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamasında YKS için ayrılan toplam kontenjan miktarını duyurdu. Özvar açıklamasında “ "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz.

Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

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