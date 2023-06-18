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ÜNİVERSİTE (YKS) TERCİH TARİHLERİ 2023 || ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı olacak? Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 17:57

Üniversite tercih tarihleri şimdiden merak edilmeye başlandı. Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü YKS 2023 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. YKS tercih tarihleri 2023 yılında herhangi bir üniversiteye yerleşmek isteyen kişilerin araştırdığı konular arasına girdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS’de adaylar kendi yönelmek istedikleri bölüme göre aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak. Peki, YKS tercihleri 2023 ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı olacak? İşte üniversite tercih tarihleri 2023!

1/5ÜNİVERSİTE (YKS) TERCİH TARİHLERİ 2023 || ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı olacak Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak

YKS tercih tarihleri 3 milyondan fazla adayın girdiği sınavın ardından takip edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan YKS oturumları, üniversite adayları için büyük önem taşıyor. ÖSYM, sınavın üzerinden belirli bir tarih geçtikten sonra YKS sonuçlarını açıklıyor. Adaylar, sınavlardan elde ettikleri puanlar doğrultusunda gitmek istedikleri üniversiteleri tercih ediyor. 2023 YKS’de kaç tercih hakkı var? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

2/5YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlardaki oturumları sona eren adaylar da tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM’nin 2023 yılı takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023’de açıklanacak. 2023 üniversite sınav tercihlerinin de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

3/5YKSDE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

4/5YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

5/5ÜNİVERSİTE (YKS) TERCİH TARİHLERİ 2023 || ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı olacak Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

2023 -YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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