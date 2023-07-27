YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023 | Üniversite YKS tercihleri bugün 11.00'da başladı.. İşte, resmi YKS tercih kılavuzu detayları

YKS tercihleri, bugün erişime açılan resmi tercih kılavuzu ile resmen başlamış oldu. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanmasının ardından, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu ile tercih maratonu başlayacak. YKS tercih kılavuzu üzerinden kontenjan, başarı sıralaması, tavan ve taban puanlarını öğrenecek olan adaylar YÖK Atlas tercih robotundan da faydalanabilecek. Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YKS 2023 tercih takvimini duyurdu. Açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 13 gün devam edecek. 8 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite adayları YKS tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecekler. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, YKS tercih tarihleri ve konu hakkında bilgiler.