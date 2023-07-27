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YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023 | Üniversite YKS tercihleri bugün 11.00'da başladı.. İşte, resmi YKS tercih kılavuzu detayları

Güncelleme Tarihi:

#Yks#Yks Tercih Kılavuzu#Yks Kılavuzu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:31

YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları 2023, bugün erişime açılan resmi YKS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar için ön plana çıkacak. Üniversite YKS tercihleri, ÖSYM'nin yayımladığı üniversite tercih kılavuzunun akabinde merak konusu oldu. YKS tercih kılavuzu ile birlikte pek çok aday, aldıkları puanı ve sıralama bilgilerini kullanarak tercih sıralamasını gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzu içerisinde kontenjanlar da yer alacak. Üniversitelerin kontenjan ve taban bilgileri dahilinde tercihleri sıralamak mümkün olacak. Peki, YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, 2023 YKS üniversite tercihleri ve resmi kılavuz bilgileri

1/4YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023 | Üniversite YKS tercihleri bugün 11.00da başladı.. İşte, resmi YKS tercih kılavuzu detayları

YKS tercihleri, bugün erişime açılan resmi tercih kılavuzu ile resmen başlamış oldu. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanmasının ardından, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu ile tercih maratonu başlayacak. YKS tercih kılavuzu üzerinden kontenjan, başarı sıralaması, tavan ve taban puanlarını öğrenecek olan adaylar YÖK Atlas tercih robotundan da faydalanabilecek. Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YKS 2023 tercih takvimini duyurdu. Açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 13 gün devam edecek. 8 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite adayları YKS tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecekler. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, YKS tercih tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

2/42023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy yaptığı açıklamada tercih işlemlerinin 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. YKS tercih ekranı 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak. Üniversite tercihleri için öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecek.

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca ÖSYM merkezlerinden adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak.

 

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3/4GEÇİCİ YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINDA

GEÇİCİ YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINDA!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

4/4RESMİ KILAVUZ BUGÜN YAYINLANDI

RESMİ KILAVUZ BUGÜN YAYINLANDI

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