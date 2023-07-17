YKS TERCİH KILAVUZU 2023 yayınlandı mı? YKS (üniversite) tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite tercih tarihi ve kontenjan bilgisi!

YKS tercihleri ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca adayın katılımı ile YKS sınavı haziran ayında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ile tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçlarını beklemeye başlayan milyonlarca aday, bir yandan da üniversite tercih tarihlerine odaklandı. Takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklandıktan sonra üniversite tercih başvurusu başlayacak. Geçtiğimiz yıl üniversite tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Peki, bu yıl 2023 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte? İşte, YKS tercih tarihi hakkında ayrıntılar.