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YKS TERCİH KILAVUZU 2023 yayınlandı mı? YKS (üniversite) tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite tercih tarihi ve kontenjan bilgisi!

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#YKS Tercih Ekranı#Yks Tercih Kılavuzu 2023#Yks Tercihleri Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 19:33

YKS tercih ekranı 2023 için adayların gözü kulağı ÖSYM açıklamasına çevrildi. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından YKS oturumları olan TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları açıklandıktan sonra üniversite tercih başvurusu başlayacak. 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı YÖK tercih robotu, tercih maratonunda adayların erişimine açılacak. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'in osym.gov.tr internet adresinden yayımlandıktan sonra YKS tercih başvurusu başlayacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak? İşte, YKS tercih tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

1/4YKS TERCİH KILAVUZU 2023 yayınlandı mı YKS (üniversite) tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı ÖSYM üniversite tercih tarihi ve kontenjan bilgisi

YKS tercihleri ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca adayın katılımı ile YKS sınavı haziran ayında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ile tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçlarını beklemeye başlayan milyonlarca aday, bir yandan da üniversite tercih tarihlerine odaklandı. Takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklandıktan sonra üniversite tercih başvurusu başlayacak. Geçtiğimiz yıl üniversite tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Peki, bu yıl 2023 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte? İşte, YKS tercih tarihi hakkında ayrıntılar.

2/4YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

3/4YKSDE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

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