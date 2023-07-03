×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihi

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sonuçları#YKS#YKS Sınav Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:10

YKS sonuçları üniversite sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz haftalarda AYT, TYT ve YDT oturumlarından gerçekleşti. Sınava katılan öğrenciler heyecanlı YKS sınav sonuçları bekleyişine başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran’da düzenlenen LGS sınav sonuçlarının daha önce 26 Haziran’da erişime açılacağı paylaşılmıştı. Sınav sonuçları beklenen takvimden 3 gün daha erken erişime açıldı. Bu nedenle YKS sonuçları erken mi açıklanır sorusu gündeme geldi. Peki 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak? İşte, ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihi

1/4YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihi

YKS sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Hayallerindeki ön lisans ve lisans fakültelerinde eğitim almak isteyen 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavlarına katıldı. Geçtiğimiz günlerde LGS merkezi sınav sonuçlarının erken açıklanması sebebiyle öğrenciler YKS sonuçları erken açıklanır mı merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağını daha önceden paylaşmıştı. YKS sınav sonuçları sonuc.osmy.gov.tr adresinden sorgulanacak. YKS sınav sonuçları duyurusu ÖSYM’nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Adaylar sınav sonuç ekranında sayısal, sözel ve eşit ağırlık türlerinden puanlarını, AYT, TYT ve YDT doğru yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Ayrıca sonuç ekranında okul puanları da yer alacak. Peki 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2/4YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17-18 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sonuçlarının belirlenen takvimden önce açıklanması gibi bir gündem bulunmuyor.

LGS sınav sonuçları, 26-27 Haziran tarihinde kamu çalışanlarının idari izinli olması sebebiyle belirlenen takvimden 3 gün önce erişime açıldı.

Liselere Geçiş Sınavı bir oturumdan oluştuğundan ve sınava katılan öğrenci sayısının az olması sebebiyle değerlendirme aşaması daha kısa sürmektedir. Üniversite sınavı ise AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yapıldı.

Sınavlarda 3.5 milyondan fazla aday başvuru yaptı. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını 20 Temmuz Perşembe günü erişime açacak. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/4YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar YKS sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları duyurusu ÖSYM’nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılacak. Sonuç duyurusu geldiğinde adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuçlara erişim sağlayabilir.

YKS sınav sonuç ekranında oturumlarla ilgili tek tek bilgiler yer alacak. AYT, TYT ve YDT testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası, oturuma girilmesi durumunda AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve yerleştirme puanları ve başarı sıraları sonuç ekranında yer alacak.

4/42023 YKS’DE BARAJ PUANI VAR MI

2023 YKS’DE BARAJ PUANI VAR MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 yılında yapılacak üniversite sınavı öncesinde AYT, TYT ve YDT sınavlarında baraj uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu. Benzer şekilde 2023 yılında da üniversite sınavında baraj uygulaması olmayacak.

Eskiden uygulanan sistemde SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması bulunuyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS Sonuçları#YKS#YKS Sınav Sonuçları