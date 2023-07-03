YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor? ÖSYM 2023 YKS sonuç tarihi

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17-18 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sonuçlarının belirlenen takvimden önce açıklanması gibi bir gündem bulunmuyor.

LGS sınav sonuçları, 26-27 Haziran tarihinde kamu çalışanlarının idari izinli olması sebebiyle belirlenen takvimden 3 gün önce erişime açıldı.

Liselere Geçiş Sınavı bir oturumdan oluştuğundan ve sınava katılan öğrenci sayısının az olması sebebiyle değerlendirme aşaması daha kısa sürmektedir. Üniversite sınavı ise AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yapıldı.

Sınavlarda 3.5 milyondan fazla aday başvuru yaptı. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını 20 Temmuz Perşembe günü erişime açacak. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.