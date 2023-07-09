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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2023 YKS tercih ve sınav sonuç tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#2023 YKS#YKS Sınav Sonuçları#YKS Tercih
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 11:26

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 YKS sınavının ardından gözler YKS tercih ve sonuç tarihlerine çevrildi. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavına bu yıl 4 milyondan fazla öğrenci katılım gösterdi. Sınavda bu yıl baraj uygulaması olmayacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları ve üniversite taban puanlarıyla kontenjanları dikkate alarak tercih yapacak. 2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. YKS sınav sonuçları, internet üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları mail veya posta yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2023 YKS tercih ve sınav sonuç tarihleri...

1/5YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı ÖSYM 2023 YKS tercih ve sınav sonuç tarihleri

YKS sonuçları için gözler ÖSYM açıklamalarına çevrildi. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmışlardı. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. YKS sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı milyonlarca lise mezunu tarafından merak ediliyor. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından duyurulan kritik tarih…

2/5YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih daha önce paylaşılan kılavuzda yer almıştı.

AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat paylaşılmadı.

Ancak genellikle ÖSYM üniversite sınav sonuçlarını yoğunluk oluşturmaması sebebiyle sabah erken saatlerde erişime açıyor. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

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3/5YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle adaylar sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar mobil ve masaüstünden sonuç sorgulama yapabilirler.

Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sıralaması, AYT ile YDT puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Ayrıca adaylar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ekli puanlarını sonuç ekranında görüntüleyebilecek.

YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5YKSDE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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5/5ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

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