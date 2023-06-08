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YKS SINAVI (TYT, AYT, YDT) TARİHİ 2023 || YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 YKS'ye kaç gün kaldı?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınavı 2023#YKS Ne Zaman #YKS Sınav Yerleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 12:47

YKS sınavı için sayılı günler kaldı. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, TYT, AYT, YDT oturumları ile YKS sınavına girecekler. Yoğun bir şekilde bir yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar YKS'ye kaç gün kaldı sorgulamalarına hız kazandırdı. Öte yandan YKS sınav giriş belgesi de ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 YKS'ye kaç gün kaldı? İşte, Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT oturumları saatleri ve süresi...

1/4YKS SINAVI (TYT, AYT, YDT) TARİHİ 2023 || YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2023 YKSye kaç gün kaldı

YKS sınavı 2023 yılı için geri sayım başladı. Üniversite sınavı AYT-TYT ve YDT oturumları şeklinde düzenlenecek. YSK sınav yerleri ve sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Adaylar, üç farklı oturumdan girecekleri sınav sonucuna göre üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki, YKS ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT oturumları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2/42023 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI

2023 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşan bir kitapçık verilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

3/4YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

 

4/4YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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