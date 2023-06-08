YKS SINAVI (TYT, AYT, YDT) TARİHİ 2023 || YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS sınavı 2023 yılı için geri sayım başladı. Üniversite sınavı AYT-TYT ve YDT oturumları şeklinde düzenlenecek. YSK sınav yerleri ve sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Adaylar, üç farklı oturumdan girecekleri sınav sonucuna göre üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki, YKS ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT oturumları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?