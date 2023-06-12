YKS SINAVI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM 2023 YKS oturum saatleri ve süreleri

YKS sınavı 2023 için geri sayım başladı. Toplam üç oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı için öğrenciler hazırlıklarını tamamlamaya özen gösteriyorlar. ÖSYM'den YKS ile ilgili öğrencilere bilgilendirmeler gelmeye devam ediyor. YKS sınavında bu yıl 12. sınıf konuları yer almayacak. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara deprem bölgesindeki illerde bulunan üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı. Depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1’er kontenjan ayrılacak. Peki, YKS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) oturum saatleri ve süreleri...