YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2023 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı! (ÖSYM AİS)





ÖSYM son dakika YKS sınav yerlerini erişime açtı. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adres, salon ve sıra numarası gibi sınav bilgileri yer alacak. 17-18 Haziran gününde geçerli kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi olmayan aday sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekirken renkli veya renksiz seçenekleriyle çıktı alınabiliyor. Sınavdan önce yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmek isteyen lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri “ YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır?” sorularına cevap arıyor. YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu.