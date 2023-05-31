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YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2023 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı! (ÖSYM AİS)

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınav Giriş Belgesi#YKS Sınav Yerleri#2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 15:12

YKS sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından açıklandı. 17-18 Haziran tarihleri arasında üniversite sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini ösym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Adaylar, sorgulama yaptıktan sonra sınava katılacakları okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerini öğrenebilirler. Sınav günü adayların yanında sınav giriş belgesi ile beraber geçerli kimlik belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmez. İşte, 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

1/4YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı 2023 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı (ÖSYM AİS)



ÖSYM son dakika YKS sınav yerlerini erişime açtı. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adres, salon ve sıra numarası gibi sınav bilgileri yer alacak. 17-18 Haziran gününde geçerli kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi olmayan aday sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekirken renkli veya renksiz seçenekleriyle çıktı alınabiliyor. Sınavdan önce yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmek isteyen lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri “ YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır?” sorularına cevap arıyor. YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu.

2/4YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

 

3/4YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Üniversite sınav giriş belgeleri. ösym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek. Adaylar AİS üzerinden siteme giriş yaparak sınav giriş belgesinin çıktısını alabilirler.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

4/4HER OTURUM İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

HER OTURUM İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

YKS başvurularında öğrenciler, sınava katılacakları oturumları belirledi. Örneğin Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik oturumlarına katılacak öğrenciler, ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkarmak zorundadır. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmez. 

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. 

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#YKS Sınav Giriş Belgesi#YKS Sınav Yerleri#2023