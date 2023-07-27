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YKS 2023 tercih sayısı || YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS tercihlerinde sıralama önemli mi?

Güncelleme Tarihi:

#YKS 2023#ÖSYM Tercih Kılavuzu#YKS Tercih
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 10:31

YKS puanlarının ardından üniversite tercihleri için beklenen gün geldi. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS 2023 tercih kılavuzu ile üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili merak edilen konulardan biri de tercih hakkı sayısı. Peki YKS'de kaç tercih hakkı var? 2023 YKS tercihlerinde sıralama önemli mi? İşte konu hakkında bilgiler...

1/3YKS 2023 tercih sayısı || YKSde kaç tercih hakkı var YKS tercihlerinde sıralama önemli mi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri başlıyor. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz bilgileri doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bununla birlikte “YKS’de kaç tercih hakkı var 2023?” sorusu da adayların merak ettiği konulardan birisi oldu. İşte ayrıntılar...

2/32023 YKSDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

2023 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Üniversite YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda adayların YKS'de 24 tercih hakkı olacak.

Ayrıca YKS'de 24 tercih sayısı zorunlu değildir. Adaylar 24 ve daha az olacak sayıda istedikleri bölümleri tercih alanına yazabilir.

Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayınyerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

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3/3YKS TERCİH LİSTESİNDE SIRALAMA ÖNEMLİ Mİ

YKS TERCİH LİSTESİNDE SIRALAMA ÖNEMLİ Mİ?

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikincitercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız.

Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

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#YKS 2023#ÖSYM Tercih Kılavuzu#YKS Tercih

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