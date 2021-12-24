31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yarısı tüm dünyada yeni yılın ilk saatleri yaşanacak. Bu durumda cumartesi 1 Ocakta ve 31 Aralık'ta resmi tatil sorgulamaları hız kazanmış oldu. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık resmi tatil olacak mı? İşte merak edilenler...