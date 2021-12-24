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Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık resmi tatil olacak mı?
2022 yılının sonuna yaklaşırken, yılbaşı hazırlıkları da hız kesmeden yapılmaya devam ediyor. Aynı zamanda eğitime devam eden öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler yılbaşında okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık'ın cuma gününe denk geliyor olması, yılbaşında okullar tatil mi, 31 Aralık 2021 okullar açık mı, resmi tatil mi sorularını beraberinde getirdi. İşte yılbaşı tatili hakkında detaylı bilgiler...
31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yarısı tüm dünyada yeni yılın ilk saatleri yaşanacak. Bu durumda cumartesi 1 Ocakta ve 31 Aralık'ta resmi tatil sorgulamaları hız kazanmış oldu. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık resmi tatil olacak mı? İşte merak edilenler...