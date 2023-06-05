Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Orgeneral Musa Avsever, kimdir, kaç yaşında? İşte Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi

2007 yılı yaş kararları ile tümgeneralliğe terfi eden Avsever; 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı muhabere elektronik ve bilgi sistemler başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında muhabere elektronik ve bilgi sistemler okulu ve eğitim merkezi komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.



2012 yılı yaş kararları ile korgeneralliğe terfi eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay Mebs Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci kolordu komutanlığı görevinde bulunmuştur. 2016 yılı yaş kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci ordu komutanlığı görevini yürütmüştür. Orgeneral Musa Avsever; 05 ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır. Orgeneral Avsever, Mesude Avsever ile evli ve iki çocuk babasıdır.