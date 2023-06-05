Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Orgeneral Musa Avsever, kimdir, kaç yaşında? İşte Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi

ORGENARAL MUSA AVSEVER KİMDİR?
ORG. Musa Avsever, 1957 yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, muhabere subayı olarak kara harp okulundan mezun olan Orgeneral Avsever, muhabere subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci kolordu komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci kolordu komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında muhabere elektronik ve bilgi sistemler okul komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Kara Harp Akademisi'nden 1990 yılında mezun olmayı müteakip, 1990-1992 yılları arasında 2'nci piyade tümen komutanlığında şube müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci ordu karargâhında lojistik başkanlığı plan subaylığı, 1996-1999 yılları arasında kho öğrenci tabur komutanlığı ile harekât ve eğitim şube müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında harekât ve eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuş; 2001-2003 yılları arasında 5'inci hudut alay komutanlığı görevini ifa etmiştir.
2003 yaş kararları ile tuğgeneralliğe yükselen Avsever; 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri ikmal ve bakım daire başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında genelkurmay muhabere ve bilgi sistemleri destek komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.