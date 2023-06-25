YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLACAK? Bedelli askerlik zamlandı mı, kaç TL?





Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle asgari ücret zammının ardından yeni bedeli askerlik ücreti merak konusu oldu. Asgari ücret 2023 Temmuz ayından itibaren 11 bin 402 lira olarak yatırılacak. Ancak bedelli askerlik ücreti memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Memur Aylık Katsayı oranına göre bedelli askerlik ücreti belirlenmektedir. Yoklama Kaçağı ve Bakayalar tarafından ödenen ek bedel tutarı da memur maaşı baz alınarak hesaplanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili sebebiyle bedelli askerlik yararlanacakların eski ücret üzerinden ödeme yapabilmesi için 23 Haziran’a kadar başvuru ve ödemelerini yapmaları gerekiyordu. Bayram tatilinde kamu çalışanlarının idari izinli olması sebebiyle Temmuz’dan itibaren başvurular yeni ücretler üzerinden yapılacak. Peki 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zamlandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…