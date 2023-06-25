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YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLACAK? Bedelli askerlik zamlandı mı, kaç TL?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 11:11

Askerlik vazifesini uzun dönem yapmak yerine özellikle çalışanlar bedelli askerlik tercihinde bulunuyor. Uzun dönem askerlik 6 ay olurken bedelli askerlik ise 28 gün sürmektedir. Son olarak Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücreti 104 bin 084 TL olarak açıklamıştı. Bedelli askerlik ücreti yılda iki kez artırılıyor. MSB’den yapılan açıklamada başvuru yapanların eski ücretten yararlanması için son başvuru tarihi 23 Haziran olarak belirlenmişti. Bu tarihten itibaren bedelli askerlik müracaatı yapacaklar yeni ücretler üzerinden ödeme yapacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında bedelli askerlik başvurusu yapacaklar “ Yeni bedeli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 Bedelli askerlik zamlandı mı” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Temmuz Bedelli askerlik ücretinde son durum…

1/5YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLACAK Bedelli askerlik zamlandı mı, kaç TL



Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle asgari ücret zammının ardından yeni bedeli askerlik ücreti merak konusu oldu. Asgari ücret 2023 Temmuz ayından itibaren 11 bin 402 lira olarak yatırılacak. Ancak bedelli askerlik ücreti memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Memur Aylık Katsayı oranına göre bedelli askerlik ücreti belirlenmektedir. Yoklama Kaçağı ve Bakayalar tarafından ödenen ek bedel tutarı da memur maaşı baz alınarak hesaplanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili sebebiyle bedelli askerlik yararlanacakların eski ücret üzerinden ödeme yapabilmesi için 23 Haziran’a kadar başvuru ve ödemelerini yapmaları gerekiyordu. Bayram tatilinde kamu çalışanlarının idari izinli olması sebebiyle Temmuz’dan itibaren başvurular yeni ücretler üzerinden yapılacak. Peki 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zamlandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2/52023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ocak ayında yapılan artış ile birlikte 2023 bedelli askerlik ücreti 104 bin 402 lira olarak belirlenmişti. MSB’den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada “ Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

3/5BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMLANDI MI

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMLANDI MI?

Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayından itibaren zamlı olarak yatırılacak. 23 Haziran öncesinde başvuru yapanlar ise eski ücretten yararlanmıştı.

Son olarak asgari ücrete gelen zammın ardından yeni bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Bilinenin aksine bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bedelli askerlik ücretleri memur maaş zamlarının belli olmasının ardından duyurulacak.

 

4/5YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLACAK Bedelli askerlik zamlandı mı, kaç TL

Memur maaş zammıyla ilgili çalışmaların bayramın sona erdiği hafta tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ocak- Haziran aylarında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti şu formülle hesaplanmıştı;

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

5/5BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.

Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.

 

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