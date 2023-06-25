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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ayda hesaplara geçecek, Temmuz mu Ağustos mu? İşte ödeme tarihi...

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#Asgari Ücret 2023 Temmuz#Asgari Ücret Zammı#Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 11:09

Yeni asgari ücretin yatırılacağı tarih, 2023 Temmuz ara zammının ardından araştırılıyor. Asgari ücret ara zam Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı 3 toplantının ardından belli oldu. Yapılan açıklamada yeni ve zamlı asgari ücretin brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildiği açıklandı. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin net 11 bin 402 TL olarak belirlenmesine ilişkin alınan karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı. Diğer yandan milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin ne zaman hesaplara yansıyacağı da merak konusu oldu. Peki yeni asgari ücret 2023 ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret hangi ay verilecek, Temmuz mu Ağustos mu? İşte ödeme tarihi...

1/4Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023 yeni asgari ücret hangi ayda hesaplara geçecek, Temmuz mu Ağustos mu İşte ödeme tarihi...

Yeni asgari ücretin ne zaman verileceği merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın beklediği 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 defa gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yeni oranı belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam yapılmış oldu. Yeni rakamların netleşmesiyle beraber vatandaşlar ödeme tarihini de araştırıyor. Peki yeni asgari ücret 2023 ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret hangi ay verilecek, Temmuz mu Ağustos mu? İşte o konu hakkında bilgiler...

2/4YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK

YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Yeni oranın belli olmasıyla zamlı asgari ücret ağustos ayında hesaplara yatacak.

Buna göre ay başında maaş ödemesi alan çalışanlar 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 11 bin 402 TL maaş alacak.

3/4KARAR RESMİ GAZETEDE

KARAR RESMİ GAZETE'DE!

1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin net 11 bin 402 TL olarak belirlenmesine ilişkin alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4/4Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023 yeni asgari ücret hangi ayda hesaplara geçecek, Temmuz mu Ağustos mu İşte ödeme tarihi...

Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre; 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretinin tespiti ile görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı 3 toplantı sonucunda; Milli seviyede tek asgari ücretin tespitine, İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası (dört yüz kırk yedi lira 15 kuruş) olarak tespitine, asgari ücret desteğinin 2023 yılı Temmuz ila Aralık döneminde 500 Türk Lirası (beş yüz lira) olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine karar verildi. Bu Karara göre 2023 yılında 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında asgari ücret brüt olarak 13 bin 414 Türk Lirası olarak belirlenirken net asgari ücret ise 11 bin 402 Türk Lirası olacak.

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