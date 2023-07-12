Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak? İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi!

Asgari ücret ne zaman geçerli olacak? sorusu zam oranının belli olmasının ardından çalışanların odaklandığı konulardan oldu. Asgari ücret temmuz zammıyla birlikte brüt ve net asgari ücret zammı 20 Haziran tarihinde açıklandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 liraya çıktı. . Çalışanlar zamlı asgari ücretleri ağustos ayında alacaklar. Peki, yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.