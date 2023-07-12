Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak? İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi!

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU?

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, asgari ücrete değindi.



Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.