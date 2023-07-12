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Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak? İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi!

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#Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Yatar#Asgari Ücret Ne Zaman Ödenecek#Asgari Ücret Zammı Ödeme Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 21:40

Asgari ücret zammının ne zaman yatacağı, milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuoyu ve asgari ücretli çalışanların beklediği temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri ile belli oldu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseldi. 2024 ocak ayına kadar geçerli olacak asgari ücretin netleşmesinin ardından, yeni asgari ücret ödeme tarihi beklenmeye başladı. Öte yandan yeni asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Peki, asgari ücret zammı ne zaman geçerli? Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, Ağustos'ta mı ödenecek? İşte, asgari ücret ödeme tarihi hakkında bilgiler.

1/5Yeni asgari ücret ne zaman yatacak 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi

Asgari ücret ne zaman geçerli olacak? sorusu zam oranının belli olmasının ardından çalışanların odaklandığı konulardan oldu. Asgari ücret temmuz zammıyla birlikte brüt ve net asgari ücret zammı 20 Haziran tarihinde açıklandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 liraya çıktı. . Çalışanlar zamlı asgari ücretleri ağustos ayında alacaklar. Peki, yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK

ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Gerçekleştirilen 3. toplantı sonucunda asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yeni ve zamlı asgari ücret ağustos ayında hesaplara yatacak. Buna göre ay başında maaş ödemesi alan çalışanlar 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 11 bin 402 TL maaş alacak.

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3/5ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU?

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, asgari ücrete değindi.

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

4/5ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2023 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

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