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19 MAYIS MESAJLARI YENİ VE GÜNCEL (2023) | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanıyor... İşte en güzel 19 Mayıs resimli, anlamlı, kısa, uzun mesajları

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs#19 Mayıs Mesajları#19 Mayıs Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 12:16

19 Mayıs mesajları resimli ve görsel olarak internette günün en çok aranan konuları arasında. En yeni ve güncel mesajları haberimizde derledik. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde törenlerle kutlanırken, bu özel günde vatandaşlar sevdiklerine 19 Mayıs Bayramı için özel hazırlanmış görselleri gönderiyorlar. Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a 3 günlük yolculuğunun ardından başlayan Milli Mücadele, bugün 19 Mayıs mesajları ile coşkuyla kutlanıyor. İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı 19 Mayıs resmi ve görsel detaylarının da yer aldığı Atatürk sözleri ile 19 Mayıs mesajları ve en güzel görseller

1/1019 MAYIS MESAJLARI YENİ VE GÜNCEL (2023) | Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanıyor... İşte en güzel 19 Mayıs resimli, anlamlı, kısa, uzun mesajları

19 Mayıs kutlama mesajları günün anlam ve önemi sebebiyle paylaşılıyor. 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri, gönderilerde yer almaya başladı. En güzel, duygulu, bayraklı, uzun kısa 19 Mayıs mesajlarını derledik..

2/1019 MAYIS MESAJLARI YENİ VE GÜNCEL (2023) | Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanıyor... İşte en güzel 19 Mayıs resimli, anlamlı, kısa, uzun mesajları

Resimli 19 Mayıs mesajları, görselleri ve anlamlı Atatürk sözleri 19 Mayıs gününün anlamını ve önemini vurgulama açısından büyük önem arz ediyor. Birbirinden güzel ve anlamlı seçeneklerin değerlendirileceği resimli 19 Mayıs mesajları ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama gönderileri, Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden paylaşılacak. İşte, Atatürk vurgulu birbirinden güzel ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri, görselleri derlemesi

3/10ATATÜRK SÖZLERİ

ATATÜRK SÖZLERİ

* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. tatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

4/10ANLAMLI 19 MAYIS MESAJLARI

ANLAMLI 19 MAYIS MESAJLARI

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

5/10RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

6/1019 MAYIS MESAJLARI YENİ VE GÜNCEL (2023) | Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanıyor... İşte en güzel 19 Mayıs resimli, anlamlı, kısa, uzun mesajları

* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

7/1019 MAYIS MESAJLARI YENİ VE GÜNCEL (2023) | Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanıyor... İşte en güzel 19 Mayıs resimli, anlamlı, kısa, uzun mesajları

* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

 

8/1019 MAYIS MESAJLARI YENİ VE GÜNCEL (2023) | Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanıyor... İşte en güzel 19 Mayıs resimli, anlamlı, kısa, uzun mesajları

* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. tatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Zafer barışın en kısa yoludur.

* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

9/1019 MAYIS İLE İLGİLİ ATATÜRK SÖZLERİ

19 MAYIS İLE İLGİLİ ATATÜRK SÖZLERİ

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. (Mustafa Kemal Atatürk)
19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)
"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)
“Ben 1919 yılında Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.” - M.K.Atatürk

10/1019 MAYIS MESAJLARI YENİ VE GÜNCEL (2023) | Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlanıyor... İşte en güzel 19 Mayıs resimli, anlamlı, kısa, uzun mesajları

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104. yılı. Nice yıllar olması dileğiyle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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#19 Mayıs#19 Mayıs Mesajları#19 Mayıs Sözleri