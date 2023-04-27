YDS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM.gov.tr) | 2023-YDS/1 sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak. YDS sonuçlarının daha erken bir tarihte açıklanması yönünde beklentiler arttı. Ancak o konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.



