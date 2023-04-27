YDS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM.gov.tr) | 2023-YDS/1 sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

YDS sonuç tarihi, sınavın ardından adayların gündemine gelmeye başladı. 9 Nisan’da 77 ilde, 83 sınav merkezinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonrası YDS Temel Soru Kitapçığı "www.osym.gov.tr'den erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı üzerinden netlerini görüntüleyerek sonuçlar için beklentilerini arttırdı. Takvime göre YDS sınav sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak. YDS sonuçlarını öğrenciler ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile öğrenecekler.