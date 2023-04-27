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YDS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM.gov.tr) | 2023-YDS/1 sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#YDS Sonuçları 2023#YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 01:23

ÖSYM tarafından 9 Nisan’da gerçekleşen YDS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. YDS’ye ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ile sınav puanlarını hesaplamaya başlayan adaylar YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına odaklandı. Yabancı dil puanı almak için söz konusu sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını YDS sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. 2023 sınav takviminde, ÖSYM YDS sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki, 2023 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/4YDS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM.gov.tr) | 2023-YDS/1 sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak Sınav sonuçları nasıl öğrenilir

YDS sonuç tarihi, sınavın ardından adayların gündemine gelmeye başladı. 9 Nisan’da 77 ilde, 83 sınav merkezinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonrası YDS Temel Soru Kitapçığı "www.osym.gov.tr'den erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı üzerinden netlerini görüntüleyerek sonuçlar için beklentilerini arttırdı. Takvime göre YDS sınav sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak. YDS sonuçlarını öğrenciler ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile öğrenecekler.

2/4YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak. YDS sonuçlarının daha erken bir tarihte açıklanması yönünde beklentiler arttı. Ancak o konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

3/4YDS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM.gov.tr) | 2023-YDS/1 sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak Sınav sonuçları nasıl öğrenilir

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN-TIKLAYINIZ

4/4TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

YDS’ye ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşabilecek.

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#YDS Sonuçları 2023#YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır