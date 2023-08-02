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YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? YAŞ toplantısı kararları ile TSK terfi ve atamaları açıklandı mı? Orduda yeni komuta belli olacak...

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 00:48

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısıyla TSK komuta kademesi belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı tarihi yaklaşırken gözler de toplantıda belirlenecek olan TSK terfi ve atama kararlarına çevrildi. YAŞ toplantısında, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Öte yandan Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek ismin netleşmesi bekleniyor. Peki, YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? YAŞ toplantısı TSK terfi ve atama kararları belli oldu mu? işte, ayrıntılar.

1/4YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak 2023 YAŞ toplantısı kararları ile TSK terfi ve atamaları açıklandı mı Orduda yeni komuta belli olacak...

YAŞ toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin belirlenmesinin beklendiği YAŞ toplantısında, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemleri değerlendirilecek. YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şûra toplantısında ilk kez yer alacak. Peki, YAŞ Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.

2/4YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağustos ayının ilk haftasında yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

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3/4TERFİ VE ATAMA KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

TERFİ VE ATAMA KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak. YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etmesinin ardından başlanması öngörülüyor. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Devre arkadaşı 3 orgeneral

Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim. Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu’nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020’de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021’de orgeneralliğe terfi etmişti. Avsever’in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

4/4Hava ve Deniz Kuvvetlerinde öne çıkan isimler

Hava ve Deniz Kuvvetlerinde öne çıkan isimler

Hava ve Deniz Kuvvetlerinde adı öne çıkanlar Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görev süreleri devam ediyor. Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız’ın adı geçiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun ismi öne çıkıyor.

Dördüncü yıldızı bekleyenler

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.

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