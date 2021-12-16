VGM'den üniversite (yükseköğrenim) burs sonuçları için açıklama: VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Her yıl üniversite eğitiminin başlaması ve dönem ortasına yaklaşılmasının ardından sonuçları açıklayan VGM, bu yıl da burs sonuçları ile ilgili detayları internet üzerinden yayımlayacak. VGM tarafından yapılan açıklamada "burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır." denildi.