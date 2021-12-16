VGM'den üniversite (yükseköğrenim) burs sonuçları için açıklama: VGM burs sonuçları açıklandı mı?
KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs başvuru sonuçları ardından gözler VGM sonuçlarına çevrildi. VGM tarafından yükseköğrenim öğrencilerine verilen eğitim yardımlarına ait başvurular, 2021 – 2022 eğitim yılı için 01 Kasım 2021- 15 Kasım 2021 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştı. VGM burs başvuru sonuçları için açıklama geldi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Her yıl üniversite eğitiminin başlaması ve dönem ortasına yaklaşılmasının ardından sonuçları açıklayan VGM, bu yıl da burs sonuçları ile ilgili detayları internet üzerinden yayımlayacak. VGM tarafından yapılan açıklamada "burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır." denildi.
VGM BURS SONUÇ AÇIKLAMASI
VGM burs sonuç duyurusunun detaylarında "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.