VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Yükseköğrenim VGM burs sonuçları için gözler o ekranda!
VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonrası VGM burs sonuçları ilan edilecek. KYK bursu alan öğrenciler için başvuru kriteri önem arz edecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, üniversite VGM burs başvuru sonucu hakkında ayrıntılar.