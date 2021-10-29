VGM burs başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru ekranı
VGM burs başvuruları ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvuruları 15 Ekim tarihinde başladı. Öğrenciler başvurularını 30 Ekim'e kadar yapabilecekler. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?
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VGM burs başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. VGM ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri aralığında alınıyor. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldı ve ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL olarak açıklandı. Başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. İşte VGM burs başvuru ekranı
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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.