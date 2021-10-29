VGM burs başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru ekranı

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.