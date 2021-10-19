VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte VGM burs başvuru ekranı ve tarihleri

VGM burs başvuruları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu başvuruları 15 Ekim'den itibaren alınmaya başlandı. Yükseköğrenim burs başvurusu ise 1 Kasım’da başlayacak. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldı ve ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL olarak açıklandı.