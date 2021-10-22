VGM burs başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve merak edilen detaylar

VGM burs başvuru tarihleri açıklandı ve ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri aralığında online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldı ve ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL olarak açıklandı.