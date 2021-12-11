VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 VGM üniversite burs başvuru sonuçları için KYK detayı!
VGM burs başvuru sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, yükseköğrenim burs sonuçları için beklentiler aralık ayına yöneldi. Üniversite öğrencilerinin yararlanacağı VGM burs sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Burs sonuçları ile ilgili merak edilen sorulara yanıt veren VGM, KYK bursu alan öğrencilerin VGM bursundan yararlanamayacaklarını bildirdi. Peki, VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntılar.
VGM sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" başvurusu ise 15 Kasım tarihinde sona ermişti. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında 2021 VGM burs başvuru sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulama ekranından ilan edilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. ifadesi yer aldı. Ancak bu yılki sonuçlar ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.
BURSLAR NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.