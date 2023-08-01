Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan öldü! Sadece egzotik meyvelerle besleniyordu...

SON 10 YILDIR SADECE ÇİĞ YİYECEKLER TÜKETİYORDU!

Samsonova'nın Instagram gönderisine göre, son on yıldır vegandı ve sadece çiğ yiyecekler tüketiyordu.

Bir arkadaşı Newsflash'a "Birkaç ay önce, Sri Lanka'da şişmiş bacaklarıyla çok bitkin görünüyordu. Bakım görmesi için evine geri gönderildi. Ama yine kaçtı. Onu Phuket'te ilk gördüğümde korkmuştum." dedi.

Arkadaşı, "Onun bir kat üstünde yaşıyordum ve her gün onun cesedini sabahları bulmaktan korktum," diye devam etti. Onu yardım almaya ikna etmeme rağmen hayatta kalamadı." ifadelerini kullandı.