Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan öldü! Sadece egzotik meyvelerle besleniyordu...

Tıbbi sağlık web sitesi Healthline'a göre, özellikle uzman kontrolünde olmadığında, çiğ gıda diyetinin sakıncaları vardır. Bu diyetin kilo kaybı, kalp sağlığı ve daha düşük diyabet riski gibi birçok sağlık yararı olsa da dezavantajları da vardır.
Bunlar, her ikisi de sağlıklı kemikler için gerekli olan D vitamini ve kalsiyum eksikliğini içerir. Ek olarak, bu, paradoksal olarak kalp hastalığına, anemiye, nörolojik sisteme zarar vermeye ve kısırlığa neden olabilen yetersiz B12 seviyelerine neden olabilir.