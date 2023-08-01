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Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan öldü! Sadece egzotik meyvelerle besleniyordu...

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#Zhanna Samsonova#Zhanna Samsonova Vegan#Zhanna Samsonova İnstagram
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 12:08

Sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova, egzotik meyvelerle beslenmesi nedeniyle açıklıktan öldü. Güneydoğu Asya'da vegan beslenme diyetiyle çektiği videolarla ünlenen Zhanna Samsonova, 21 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ünlü fenomenin ölümü yankı uyandırdı. Zhanna D'Art instagram hesabını kullanan fenomen, sık sık egzotik meyvelerle hazırladığı diyet yemeklerini paylaşıyordu. Ancak bu beslenme türü ne yazık ki 39 yaşındaki Zhanna Samsonova'nın hayatını kaybetmesine neden oldu.

1/6Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan öldü Sadece egzotik meyvelerle besleniyordu...

Zhanna Samsonova vegan beslenme ile ilgili paylaşımlarıyla dünya çapında bir üne sahip olmuştu. Rus fenomen, yıllarca sadece çiğ vegan yiyeceklerle yaşamını sürdürdü. İnternette Zhanna D'Art takma adını kullanan Zhanna Samsonova'nın, Güneydoğu Asya'da yaptığı bir tur sırasında tıbbi yardım aldıktan sonra 21 Temmuz'da vefat ettiği bildirildi.

2/6SON 10 YILDIR SADECE ÇİĞ YİYECEKLER TÜKETİYORDU

SON 10 YILDIR SADECE ÇİĞ YİYECEKLER TÜKETİYORDU!

Samsonova'nın Instagram gönderisine göre, son on yıldır vegandı ve sadece çiğ yiyecekler tüketiyordu.

Bir arkadaşı Newsflash'a "Birkaç ay önce, Sri Lanka'da şişmiş bacaklarıyla çok bitkin görünüyordu. Bakım görmesi için evine geri gönderildi. Ama yine kaçtı. Onu Phuket'te ilk gördüğümde korkmuştum." dedi.

Arkadaşı, "Onun bir kat üstünde yaşıyordum ve her gün onun cesedini sabahları bulmaktan korktum," diye devam etti. Onu yardım almaya ikna etmeme rağmen hayatta kalamadı." ifadelerini kullandı.

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3/6YEDİ YIL BOYUNCA AYNI MEYVE İLE BESLENDİ

YEDİ YIL BOYUNCA AYNI MEYVE İLE BESLENDİ

Samsonova'nın annesi, kızının "kolera benzeri bir enfeksiyondan" öldüğünü söyledi. Ancak resmi ölüm nedeni kamuoyuna açıklanmadı. Annesi, Vechernyaya Kazan'a, Samsonova'nın yorgunluk ve sadece vegan beslenmenin vücuduna getirdiği baskı nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.

Yakın bir arkadaşı New York Post'a verdiği demeçte, yedi yıl boyunca yalnızca büyük, tatlı ve kötü kokusuyla ünlü dikenli, topuz benzeri bir meyve olan durian'ı tükettiğini söyledi.

4/6Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan öldü Sadece egzotik meyvelerle besleniyordu...

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5/6BEDENİM VE ZİHNİMİN DEĞİŞTİĞİNİ HİSSEDİYORUM

"BEDENİM VE ZİHNİMİN DEĞİŞTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Sıkı diyet planını anlatan Samsonova, “Bedenimin ve zihnimin her gün değiştiğini hissediyorum. Eski davranışlarıma asla geri dönmüyorum çünkü kendimin yeni haline bayılıyorum” demişti.

Çiğ beslenmeyi sosyal medyada şöyle tanıttı: "Bir çiğ yemek şefi olarak çok fazla deneyime sahipken temel yiyecekleri yiyorum. Kendi yemeklerimi geliştirmekten ve başkalarını iyi yemek yemeye motive etmekten keyif alıyorum”.

6/6Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan öldü Sadece egzotik meyvelerle besleniyordu...

Tıbbi sağlık web sitesi Healthline'a göre, özellikle uzman kontrolünde olmadığında, çiğ gıda diyetinin sakıncaları vardır. Bu diyetin kilo kaybı, kalp sağlığı ve daha düşük diyabet riski gibi birçok sağlık yararı olsa da dezavantajları da vardır.

Bunlar, her ikisi de sağlıklı kemikler için gerekli olan D vitamini ve kalsiyum eksikliğini içerir. Ek olarak, bu, paradoksal olarak kalp hastalığına, anemiye, nörolojik sisteme zarar vermeye ve kısırlığa neden olabilen yetersiz B12 seviyelerine neden olabilir.

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