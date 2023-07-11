Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılıyor? Vatandaşlık maaşı başvuru şartları ve detayları

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Vatandaşlık maaşına ilişkin detaylar eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrası gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal ödemelerden yararlanamayanlar vatandaşlık maaşı başvuru şartları, tarihleri ve ücretleri öğrenmek istiyor. Özellikle son olarak memur ve emekli zamlarının ardından ihtiyaç sahibi hanelere ve kişilere ödenen evde bakım parası, dul ve yetim aylığı, engelli aylığı gibi destek ödemeleri arttı. Hükümet sosyal destek paketleriyle birçok ihtiyaç sahibine destek oluyor. Özellikle yaşlılık maaşı, evde bakım parası, dul ve yetim aylığı gibi ödemelerden yararlanamayanlar vatandaşlık maaşına ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Peki Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, vatandaşlık maaşıyla ilgili bilinmesi gerekenler…

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Aile ve Destek Paketinin uzatılmasının ardından vatandaşlık maaşı tekrar gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla memur ve emekli zamları belli oldu.

Memur ve emekli maaşlarının belli olmasıyla dul ve yetim aylığı, evde bakım parası gibi ücretlerde artışa gidilecek.

Vatandaşlık maaşının detayları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen süreçlerde Meclis’te çalışma yapılması bekleniyor. Eski Bakan Derya Yanık açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız.

vatandaşlık maaşı ŞARTLARI NELER?

Eski Bakan Derya Yanık açıklamasında “ Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var.

Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." ifadelerini kullandı.