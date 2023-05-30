UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı. Uzman ve Başöğretmenlik sınav süreci hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Bakan Özer, Uzman öğretmenlik sınav takvimini açıkladı. MEBBİS üzerinden alınacak olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri...