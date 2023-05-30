UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?
Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.
MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak.
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" eki takvimine göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.