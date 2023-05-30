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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Güncelleme Tarihi:

#2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı#Uzman Öğretmenlik#Başöğretmenlik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 16:28

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvuruları başladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Peki, 2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru ekranı...

1/5UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır 2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı. Uzman ve Başöğretmenlik sınav süreci hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Bakan Özer, Uzman öğretmenlik sınav takvimini açıkladı. MEBBİS üzerinden alınacak olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri...

2/5UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi netleşti. Buna göre başvurular 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında alınacak.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapanlar için Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programına Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS)/Özel Öğretim Kurumları Modülü/Özel Öğretim Personel/Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri üzerinden 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvurular, 09 Haziran 2023'e kadar devam edecek.

3/5UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır 2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; "Uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programının başvuruları bugün başladı. Başvurular, 9 Haziran'a kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi. 

4/5UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" eki takvimine göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

5/5UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler tarafınca yapılabilecek olan başvurular https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayan yüklenmesi işlemleri, 04 Ekim 2023'e kadar devam edecek.

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#2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı#Uzman Öğretmenlik#Başöğretmenlik