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HaberlerGündem HaberleriÜnlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'na gözyaşlarıyla veda
GeriGündem Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'na gözyaşlarıyla veda
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Beyza Nur GÜLER - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) -AA
Haber Giriş: 18 Şubat 2021 - 14:44 | 

Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'na gözyaşlarıyla veda

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 83 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Doğan Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Öte yandan Cüceloğlu'nun eşi ve aile yakınları tören esanısında duygusal anlar yaşadı. Psikolog ve Yazar Üstün Dökmen de cenazeye katıdı. Dökmen, "Doğan Cüceloğlu hocamdı, ağabeyimdi, meslektaşımdı, dostumdu. Onunla birlikte Türkiye Cumhuriyeti psikoloji feneriyle çok iyi aydınlandı. O Türkiye'de psikolojinin feneriydi.'' dedi.

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