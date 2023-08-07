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Üniversite tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 üniversite tercih sonuçları bilgisi

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#Üniversite#Yks#Yks Tercih Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 08:05

Üniversite tercihleri için sona yaklaşılırken, sonuçlar için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları, 2023 üniversite tercihleri devam ederken gündeme geldi. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını ve puanlarını erişime açmasının ardından 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar tercih işlemlerine başladı. Adaylar, YKS tercih kılavuzu doğrultusunda istedikleri okulu ve programı seçecekler. YKS 2023 tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında ayrıntılar...

1/3Üniversite tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek 2023 üniversite tercih sonuçları bilgisi

Üniversite tercihleri ne zaman bitecek ve YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS 2023 tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar YKS kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber taban ve tavan puanları dikkate alarak tercihlerini belirlenen tarihe kadar yapacak. Ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek. YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2/3YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak.

Üniversite tercihleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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3/3ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta sona eren tercihler sonrası yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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#Üniversite#Yks#Yks Tercih Sonuçları

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