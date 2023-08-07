Üniversite tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 üniversite tercih sonuçları bilgisi

Üniversite tercihleri ne zaman bitecek ve YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS 2023 tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar YKS kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber taban ve tavan puanları dikkate alarak tercihlerini belirlenen tarihe kadar yapacak. Ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek. YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...