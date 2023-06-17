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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

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#Üniversite Taban Puanları#2 Yıllık Taban Puanlar#4 Yıllık Lisans Puanları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 22:05

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, YKS sınavı sonrası adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek sınavında 3 milyon 498 bin 18 aday ter dökecek. Sınav sonuçları temmuz ayında açıklandıktan sonra adayların üniversite tercih maratonu başlayacak. YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanlarını öğrenecek olan adaylar üniversite tavan ve taban puanlarını dikkate alacaklar. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'in osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Peki, YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

1/5ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ne zaman açıklanacak, açıklandı mı

YKS üniversite taban ve tavan puanları 2023 adaylar tarafından öne çıkan konulardan oldu. Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile erişime açılacak. Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin taban puanları yer alacak. Kılavuz 2023 Haziran ayının son haftası içinde yayımlanacak. Peki, 2023 üniversite taban puanları ne zaman yayınlanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2023 2024 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar. YKS taban puanları tercih kılavuzu ile belli olacak.

YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre bu kontenjan ve koşullar “2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. 2023 yılı üniversite taban puanları açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/5YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacak.

4/5ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

5/5ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ne zaman açıklanacak, açıklandı mı

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

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