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Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024: Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte elektronik kayıt tarihleri ve gerekli belgeler

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#Üniversite Kayıt Tarihleri#Üniversite Kayıtları Ne Zaman#Yks Tercih Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 02:11

Üniversite kayıt tarihleri, YKS tercihlerinin bitmesinin ardından adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası üniversite yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Bir sonraki süreçte ise yükseköğretim programlarına yerleşen üniversite öğrencileri elektronik ve bireysel kayıtlarını yapacaklar. E devlet üzerinde yer alan e Kayıt ekranına T.C kimlik numarası ile üniversite okul kayıtları alınıyor. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunda üniversite kayıt takvimi belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler listesi.

1/4Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024: Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır İşte elektronik kayıt tarihleri ve gerekli belgeler

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusu ağustos ayıyla beraber gündeme geldi. ÖSYM tarafından ilan edilecek yerleştirme sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarını kazanan öğrencilerin üniversite kayıt maratonu başlayacak. Kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri tamamlayarak belirtilen tarihler içerisinde kazandıkları üniversiteye kayıt başvurularını yapacaklar. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre elektronik kayıtlar 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

2/4ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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3/4KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

4/4Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024: Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır İşte elektronik kayıt tarihleri ve gerekli belgeler

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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