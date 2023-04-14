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TUS sınav soruları ve cevapları ÖSYM ekranında olacak | 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sınav puanı nasıl hesaplanır?

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#TUS Sınav Sonuçları#Tus Sınav Puanı Hesaplama#TUS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 23:37

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar 2023 TUS sınavına 15 Nisan tarihinde katılım sağlayacaklar. ÖSYM tarafından yapılan söz konusu sınavın ardından TUS puanı hesaplama işlemine başlayacak olan adaylar için TUS cevap anahtarı yayınlanacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sınav puanı nasıl hesaplanır? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/5TUS sınav soruları ve cevapları ÖSYM ekranında olacak | 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak TUS sınav puanı nasıl hesaplanır

TUS sınav puanı hesaplamaları için gözler TUS soru ve cevap anahtarı kitapçığına çevrildi. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan söz konusu sınav uzman olmak isteyen doktor adaylarının katılımıyla yapılacak. Tıp mezunu binlerce aday TUS soru ve cevaplarını sınavın ardından ÖSYM'nin AİS ekranından görüntüleyebilecekler. ÖSYM takvimine göre TUS sınav sonuçları ise 12 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilecek.

2/5TUS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK

TUS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TUS soru ve cevap anahtarının sınav tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor. ÖSYM sınavlarında cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir sonrası gün erişime açılıyor. TUS soru ve cevap anahtarı erişime açıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3/5TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

4/5SINAV PUANI HESAPLAMA

SINAV PUANI HESAPLAMA

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak, Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.

5/5TUS sınav soruları ve cevapları ÖSYM ekranında olacak | 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak TUS sınav puanı nasıl hesaplanır

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır.

Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.

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