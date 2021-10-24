TURKOVAC ne zaman çıkacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum

TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı da olan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, Ankara Şehir Hastanesindeki gönüllülere aşı uygulanan merkezde AA muhabirine, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmasına ilişkin bilgi verdi.



Üçüncü dozlarını TURKOVAC ile olmak isteyen birçok gönüllünün çalışma için başvurduğunu belirten Dinç, "Şu ana kadar yaklaşık 400'ün üstünde gönüllüyü aşıladık. Başvurular gayet iyi gidiyor, gönüllülerimiz hem e-Nabız üzerinden hem bizlere direkt telefonla ulaşarak hem de ALO 184 hattı üzerinden randevularını alıyorlar. Geldiklerinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yapıyoruz." dedi.



Dinç, klinik çalışma kapsamında hafta sonları da aşılamanın devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC'ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız." ifadelerini kullandı.



