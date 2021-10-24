TURKOVAC ne zaman çıkacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor. TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı. Peki, TURKOVAC ne zaman çıkacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400'ü aştığını bildirdi. İşte, yerli aşı çalışmalarında son durum...
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor. Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulanıyor.
2
TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı da olan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, Ankara Şehir Hastanesindeki gönüllülere aşı uygulanan merkezde AA muhabirine, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmasına ilişkin bilgi verdi.
Üçüncü dozlarını TURKOVAC ile olmak isteyen birçok gönüllünün çalışma için başvurduğunu belirten Dinç, "Şu ana kadar yaklaşık 400'ün üstünde gönüllüyü aşıladık. Başvurular gayet iyi gidiyor, gönüllülerimiz hem e-Nabız üzerinden hem bizlere direkt telefonla ulaşarak hem de ALO 184 hattı üzerinden randevularını alıyorlar. Geldiklerinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yapıyoruz." dedi.
Dinç, klinik çalışma kapsamında hafta sonları da aşılamanın devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC'ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız." ifadelerini kullandı.
3
YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında merak edilen soruları yanıtlamıştı. Koca, açıklamasında "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
4
Öte yandan Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac’ın Sinovac’dan daha etkin olduğu saptandı.