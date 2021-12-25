TURKOVAC aşısı ne zaman kullanılacak? İşte yerli aşıda son durum

16-18 YAŞ GRUBUNDA ÇALIŞMA

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac'ın 2 doz Sinovac olanlarda hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmada, gönüllülerin yüzde 70'inin aşılandığını belirterek, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac'ın etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak" dedi.



Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli aşının hatırlatma dozu olarak kullanıldığı çalışmada gönüllülerin yüzde 70'e yakınının aşılandığını kaydedip, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac aşısının etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak. Aynı şekilde 2 doz Biontech olanlar üzerinde Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmamız da başlayacak. Aşımızın acil kullanım onayı alındı; ama bunların da kısa süre içinde tamamlanıp, uluslararası makalelerde etkinlik ve güvenliliğini yayımlamış olmamız, çalışmamızın güvenilirliğini artıracaktır. Bu nedenle kriterlere uyan tüm gönüllüleri çalışma merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.



