Turkovac aşı randevusu ne zaman açılacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu.



Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.



Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.



Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.



