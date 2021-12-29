Turkovac aşı randevusu ne zaman açılacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" dedi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, Turkovac aşı randevusu ne zaman açılacak?
Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. TURKOVAC aşısıyla vatandaşlara Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor. TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi. İşte yerli aşıda son durum...
RANDEVULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Seri üretimine başlanan yerli Aşı TURKOVAC inceleme sürecinde. Örneklem yöntemiyle kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Aşıların bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.
Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllünün katılımıyla kanıtlandı. Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.
Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllünün katılımıyla kanıtlandı. Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu.
Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.
Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.
Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.
Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.
Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.
Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.
YERLİ AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR
TRT'nin haberine göre inceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak.
Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.
Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.