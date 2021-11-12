Türk aşısı ne zaman çıkacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son gelişmeler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından yerli aşı çalışmalarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, Türk aşısı ne zaman çıkacak?
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz-3 çalışmaları kapsamında, belirlenen kentlerde 14 Ekim itibarıyla gönüllülere yapılmaya başlandı. Şimdi ise aşı çalışmalarının tamamlanacağı tarih merak konusu oldu. İşte, yerli aşı çalışmalarında son gelişmeler...
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YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında merak edilen soruları yanıtlamıştı. Koca, açıklamasında "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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Öte yandan Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac’ın Sinovac’dan daha etkin olduğu saptandı.