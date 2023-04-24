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TOGG kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler? TOGG kredi oranı ne kadar, hangi bankalar kredi verecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi desteği müjdesi!

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#TOGG Kredi Desteği#Togg Kredi Hesaplama#Togg Kredisi Nasıl Alınır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 20:08

TOGG kredi desteği müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, yapılan çekilişle ilk sahipler belirlendi. Yerli otomobil TOGG’un piyasaya çıkmasının ardından TOGG almak isteyenler için kredi yolu açıldı. Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG kredisinin taksit ve faiz oranları hakkında, araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay kredi kullanılacağını bildirdi. Peki, TOGG kredi oranı ne kadar, başvuru şartları neler? TOGG kredisi nasıl alınır? İşte, TOGG kredi başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5TOGG kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler TOGG kredi oranı ne kadar, hangi bankalar kredi verecek Cumhurbaşkanı Erdoğandan kredi desteği müjdesi

TOGG kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile gündeme geldi. Daha önce yaptığı açıklamada kamu bankalarının TOGG kredisi sağlayacağı mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da kredi faiz ve taksit oranlarını ilk kez duyurarak, "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." dedi. TOGG kredisi için kamu bankaları devreye girecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın TOGG kredisi için başvuru detayları ilerleyen günlerde belli olacak.

2/5TOGG KREDİ ORANI NE KADAR

TOGG KREDİ ORANI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmada, TOGG kredisinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG kredisi hakkında "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılmıştı. Erdoğan temel atma sırasında ise, "Kamu bankaları arabanın satışında yüzde 50'ye kadar 18 ay vade ile kredi verecek" ifadelerini kullanmıştı.

3/5TOGG KREDİ ŞARTLARI NELER

TOGG KREDİ ŞARTLARI NELER?

TOGG araç kredisi başvuru şartları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TOGG kredisi için kamu bankalarından henüz açıklama gelmedi.

"10 yılda milli gelire 30 milyar avro, cari açığın azaltılmasında 10 milyar avro üzerinde katkı sağlanacak"

4/5TOGG kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler TOGG kredi oranı ne kadar, hangi bankalar kredi verecek Cumhurbaşkanı Erdoğandan kredi desteği müjdesi

Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;

"Otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü, dünyada yaşanan devrimi ön görüp vizyoner bir adım attık. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. TOGG bu vizyonun birinci adımıydı. Seri üretime geçerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını serptik. Şarj istasyonları bu vizyonun önemli halkasıdır. Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. 2022 Ağustos'ta 250 adet olan hızlı şarj noktası 700’ü aştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak. Türkiye'nin yeşil teknolojilerde ilerlemesi sadece çevre değil ekonomik ve stratejik açıdan da önemlidir. Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. Hem yerli teknolojileri geliştirip hem uluslararası yatırımları ülkeye çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Batarya teknolojilerinde güçlü oyuncu olmamızı sağlayacak devasa yatırımın adımını atıyoruz. TOGG akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek için kurulan Siro hücre teknolojisinin üretimi ve geliştirilmesini sağlayacak.

5/5TOGG kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler TOGG kredi oranı ne kadar, hangi bankalar kredi verecek Cumhurbaşkanı Erdoğandan kredi desteği müjdesi

TOGG Siro teknoloji kampüsünde batarya modül ve paket seri üretimine zaten başlamıştı. Mart ayında TOGG'un ilk akıllı cihazı T 10X'in seri imalatı ile birlikte Siro'nun üretimi de hızlandı. Bugünkü tesisin devreye girmesiyle 2026 yılı itibariyle batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir üretim merkezine dönüşecek. Böylece Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Otomotivin yanı sıra mikro mobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit depolama uygulamalarıyla geniş alanda hizmet verecek. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli elektrikli üreticilere katkısı, nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize ciddi değer kazandıracak. Siro bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar avro, cari açığın azaltılmasında 10 milyar avro üzerinde katkı sağlayacak, istihdam 7 bin çalışanla destek verecektir. Siro'nun ilk etapta hedeflediği 20 GW saat kapasiteyi 50 GW saat üzerine çıkarmasını bekliyoruz"

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